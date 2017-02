Tom Odell komt exclusief naar Bevrijdingsfestival Groningen

Het Bevrijdingsfestival Groningen presenteert Tom Odell, Chef'Special, Kraantje Pappie en Youngr als eerste namen voor het hoofdpodium op 5 mei in het Stadspark.

Tom Odell geeft een exclusieve show in Groningen en is niet op andere Bevrijdingsfestivals te zien. De Britse singer-songwriter is bekend van hits als Another Love en Grow Old with Me.Chef'Special gaat op 5 mei in de herkansing. In 2015 werd het optreden van de Haarlemse band in Groningen vanwege noodweer voortijdig stilgelegd.Kraantje Pappie heeft de eer om het festival af te sluiten. De Groningse rapper maakte naam bij het grote publiek met singles als Feesttent, Weekend en Waar Is Kraan.Een nieuwkomer op elektropop-gebied is Youngr, die online scoort met zijn Facebook-video's. In deze filmpjes, live opgenomen in slechts e´e´n take, brengt hij eigenzinnige one man band-remixes van bijvoorbeeld Daft Punk en The Temper Trap.Bevrijdingsfestival Groningen presenteert op 5 mei ruim 50 nationale en internationale acts, verspreid over zes podia. Ook RTV Noord is vertegenwoordigd met Podium Noord. De programmering daarvan wordt later bekend gemaakt. Ook zijn er allerlei activiteiten in het Stadspark rond het thema 'Geef vrijheid door'.