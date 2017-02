Elmer Spaargaren, een halve eeuw Groningen gefotografeerd

Een halve eeuw lang loopt hij al met zijn camera door Groningen: fotograaf Elmer Spaargaren. Zijn foto's verschijnen in kranten, tijdschriften en andere media. Vrijdag komt er een boek uit met een overzicht van zijn foto's: 'Elmer Spaargaren, Stad & Universiteit – Academiestad Groningen in beeld'.

Pim Fortuyn, Jochem Meyer, Ben Feringa

Een jonge Pim Fortuyn in Winschoten, cabaretier Jochem Meyer in zijn studentenkamer, maar ook de Westerhaven vlak nadat die is gedempt en, meer recent, de huldiging van Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Het zijn moment die zijn vastgelegd door Elmer Spaargaren.



Veranderingen

'Het is een soort kroniek, het zijn foto's die voor mij een mooie dwarsdoorsnede bieden van wat er in de stad en aan de universiteit is gebeurd in die halve eeuw,' vertelt Spaargaren over zijn boek. 'Ik ben niet van de nostalgie maar ik zie wel, en daar heb ik me op gefocust, alle veranderingen die er zijn geweest in Groningen.'



Confectiefabriek Muller in de Oosterstraat

Een goed voorbeeld van die veranderingen is bijvoorbeeld het verdwijnen van de confectie-industrie uit Groningen. 'Die foto heb ik gemaakt in 1981 in de confectiefabriek van Muller in de Oosterstraat. Het ging toen niet goed met die industrie. Op de foto zien we twee dames aan het werk. Het was tijdens een open dag, die georganiseerd was door de vakbond.'



'Het is mijn favoriete foto in het boek en ik hoop dat we de dames nog op kunnen sporen. Ik vermoed dat ze nu rond de zeventig jaar zijn. Ik denk dat het tweelingzussen zijn. Hetzelfde haar met datzelfde permanent, diezelfde bril.'

Het fotoboek van Elmer Spaargaren verschijnt bij de Groninger uitgeverij Philip Elchers en wordt vrijdagmiddag gepresenteerd in het Grafisch Museum GRID in Groningen.

Door: RTV Noord