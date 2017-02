Eemshaven schiet Volkswagen te hulp

Groningen Seaports heeft de Volkswagenfabriek in het Noord-Duitse Emden ruimte aangeboden in de Eemshaven voor de stalling van duizenden auto's.

Brand

De autofabriek is in de problemen gekomen door een brand bij een Tsjechisch bedrijf, dat kleppen voor dashboardkastjes maakt. Doordat deze fabriek voorlopig niet kan leveren, kunnen auto's van het type Passat niet worden afgebouwd.



Twintigduizend parkeerplaatsen

Deze situatie kan nog weken duren en al die tijd kunnen de Volkswagens niet naar dealers of klanten worden vervoerd. De autofabrikant zoekt daarom binnen een staal van ongeveer honderd kilometer van de fabriek in Emden maar liefst twintigduizend parkeerplaatsten waar de auto's voorlopig kunnen staan.



Bemiddelen

In de Eemshaven zijn diverse terreinen die met relatief simpele aanpassingen ingezet kunnen worden voor de stalling van grote aantallen auto's. Groningen Seaports gaat in overleg met de huurders van deze terreinen als Volkswagen ingaat op het aanbod.

