Zeefuik kan zijn debuut maken voor FC Emmen

Zeefuik in het shirt van FC Groningen (Foto: JK Beeld (archief))

Género Zeefuik kan vrijdag in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport zijn debuut maken voor FC Emmen. De voormalige spits van FC Groningen is vrijgegeven door het Turkse Balikesirspor, waar hij in december vertrok.





Conflict met Balikesirspor

De voetballer was in conflict met de Turkse club en spande een arbitragezaak aan. De rechter deed geen uitspraak, maar gaf Zeefuik en de club een week om er alsnog uit te komen.



De papieren zijn in orde

Dat is gelukt. 'Onze financieel manager Frank Maatje kreeg vanmorgen van de KNVB te horen dat de Turkse club vandaag de papieren in orde zou maken', zegt directeur Wim Beekman tegen RTV Drenthe.



'Daarna was het hopen dat dit voor 12 uur bij de bond binnen zou zijn. Dat lukte op het nippertje, waardoor Género morgen bij de selectie zit.'



