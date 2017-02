Jaar cel voor 'gewiekste' oplichter zorgboerderij

Een 52-jarige man uit Groningen heeft een jaar celstraf gekregen voor grootschalige oplichting, onder meer van een zorgboerderij in Zevenhuizen.

Hij heeft verschillende slachtoffers voor in totaal bijna 140.000 euro opgelicht.Binnen de zorgboerderij had de man een vertrouwenspositie opgebouwd. Hij wist de eigenaresse telkens geld afhandig te maken, zogenaamd voor verbouwing en uitbreiding van de instelling. In werkelijkheid stak hij het geld in eigen zak. Hij moet de vrouw 70.000 euro schadevergoeding betalen.De Stadjer kreeg een verstandelijk beperkte cliënt zover dat hij 11.000 euro naar hem overmaakte. Dat geld moet hij eveneens terugbetalen.Verder had hij als financieel zaakwaarnemer een werknemer aangenomen, die hij aan een hypotheek had geholpen op voorwaarde dat hij een jaar aan rente aan de zorgboerderij overmaakte. Vervolgens kreeg de werknemer geen loon uitbetaald, waardoor hij in de schulden belandde. De werknemer krijgt de rente, bijna 14.000 euro, terug van de oplichter, bepaalde de rechter.Tot slot is de man veroordeeld voor oplichting van hotel Stee in Stad in Groningen, waar hij een verzinsel ophing en daardoor drie maanden kon verblijven zonder te betalen.Tegen de man was een jaar celstraf geëist. De rechtbank neemt de Stadjer kwalijk dat hij zich 'op gewiekste wijze opwierp als vertrouwenspersoon', met grote financiële gevolgen voor zijn slachtoffers. Naast de schadevergoedingen moet de man bijna 45.000 euro aan geld dat hij met oplichting heeft verdiend, in de staatskas storten.