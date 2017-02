Celstraf voor vader die door dochter werd betrapt op kinderporno

Een 45-jarige man uit Ter Apel is voor het bezit van kinderporno veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het ging om bijna 2500 afbeeldingen die op zijn computer waren gevonden. Die had hij gedurende ruim vijf jaar verzameld.

Het was zijn oudste dochter, destijds 13 jaar, die de politie vertelde dat ze de foto's op haar vaders laptop had gezien. De politie hoorde dat in februari 2015, toen agenten bij de ex-vrouw van de Ter Apeler aan de deur kwamen. De man had gedreigd zijn twee dochters tegen hun zin mee te nemen.Naast de foto's achtte de rechtbank bewezen dat de man één seksueel getinte video had gemaakt van zijn dochter en haar vriendinnen tijdens een slaapfeestje bij hen thuis. Hij werd daarom ook veroordeeld voor het vervaardigen van kinderporno.De man moet opnieuw therapie volgen. Hij had al vrijwillig hulp gezocht, maar die behandeling was door de plotselinge ziekte van zijn vader vroegtijdig afgebroken.