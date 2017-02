Groningen en Ten Boer staan investering Haren vooralsnog niet toe

De gemeenten Groningen en Ten Boer willen meer duidelijkheid over de verbouwing van de gemeentewerf in Haren.

Die werf moet voor 1,3 miljoen euro worden losgekoppeld van de huidige brandweerkazerne. Groningen en Ten Boer zetten ook vraagtekens bij de locatiekeuze voor de nieuwe brandweerkazerne.Groningen en Ten Boer willen eerst meer informatie voordat ze de investering toestaan. Haren zit in een herindelingstraject met deze twee gemeenten en staat onder verscherpt toezicht. Daardoor kan de investering worden voorzien van een negatief advies door Groningen en Ten Boer. Dat advies hebben ze ook naar de provincie Groningen gestuurd.Burgemeester André van de Nadort van Ten Boer heeft te veel twijfels over de investering van 1,3 miljoen euro. 'Het is een forse investering die een claim legt op de nieuwe gemeente.' Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is het daarmee eens.Haren wil overigens niks weten van de herindeling. De provincie wil wel dat Haren zich aansluit bij Groningen en Ten Boer.Burgemeester Pieter van Veen van Haren is niet teleurgesteld, 'maar wel verdrietig' over het bericht. 'We gaan in gesprek met beide gemeenten en moeten dan bekijken wat de oplossing is. Misschien kunnen we met creativiteit nog iets bereiken. De inverstering is op dit moment nog niet van de baan, maar ik hoop dat het traject hierdoor geen vertraging oploopt.'Op dit moment zitten de brandweerkazerne en de gemeentewerf in Haren onder één dak. Van het huidige gemeentebestuur mag de Veiligheidsregio op de huidige plek aan de Westerse Drift een nieuwe kazerne bouwen. Over dat besluit ontstond eerder al veel onrust onder buurtbewoners . De Veiligheidsregio wil bij nieuwbouw wel gescheiden worden van de gemeentewerf.