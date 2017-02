Reacties op doorrekening CPB: van 'Het kan!' tot 'We worden belazerd'

De doorrekening van verkiezingsprogramma's door het Centraal Plan Bureau (CPB) roept wisselende reacties op in onze provincie. Zo is er blijdschap over het feit dat de gaswinning financieel gezien omlaag kan, maar er is ook teleurstelling over de mate waarin partijen de gaswinning vooralsnog willen verlagen.

Namens het provinciebestuur zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) blij te zijn dat het CPB laat zien dat het dichtdraaien van de gaskraan financieel haalbaar is. 'Het kan in ieder geval. Ik denk dat dat het goede nieuws is.'Eikenaar zegt verder dat hij de lijsttrekkers aan hun toezeggingen gaat houden, ongeacht deze doorrekening van het CPB. 'We blijven ze herinneren aan de beloftes die ze hebben gedaan', zegt hij. 'Ik ga ze zeker aan hun mooie woorden houden.'Volgens Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is de doorrekening van het CPB een 'serieuze indicatie van de intenties van politieke partijen'. 'Dat hebben we gisteren ook weer in het debat gezien', zegt Van der Knoop. 'Maar hoe dan ook: het volgende kabinet moet hier iets mee en dat is de winst.'De ChristenUnie heeft een hogere gaswinning laten doorrekenen, dan waartoe de partij in debatten opriep. Volgens een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie streeft de ChristenUnie nog altijd naar het verder dichtdraaien van de gaskraan, maar kan dat niet te snel en abrubt. 'We willen eerst terug naar 21 miljard kuub', aldus de woordvoerder. 'Dan geleidelijk naar elf miljard kuub in 2030 en dan geleidelijk naar nul.'SP-Statenlid Sandra Beckerman zegt dat ze 'wel even moest huilen vanochtend', toen ze de doorrekening van alle partijen zag, waaronder die van de ChristenUnie. 'We zaten gisteravond met z'n allen in Den Haag, we hebben de druk opgevoerd en horen allemaal mooie woorden en nu worden we gewoon belazerd met z'n allen.''Dit is een hele forse tegenvaller, want ze maken hun woorden niet waar', aldus Beckerman. 'Alleen GroenLinks en de SP zetten de gaswinning écht op 12 miljard. Maar dat betekent dat we er alleen maar harder de beuk in moeten gooien.'Een aantal partijen heeft de gaswinning overigens niet laten doorrekenen door het CPB. Het CDA is één van die partijen. Kamerlid Agnes Mulder zegt daarover: 'Het CDA heeft altijd gezegd dat de gaswinning verder omlaag moet, want de veiligheid staat voorop. Dat moet je niet laten afhangen van financiële gevolgen en de begroting.'