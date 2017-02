Supermarktovervaller moet alsnog buit inleveren

De 34-jarige supermarktovervaller die vorig jaar werd veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, moet ook nog 6200 euro aan buit aan de staat betalen. Dat heeft de rechtbank bepaald.

De man overviel in oktober en november 2015 twee supermarkten aan de Kerklaan en de Zonnelaan in Groningen. Hij bedreigde supermarktmedewerkers door ze een pistool tegen het hoofd te zetten en dwong ze zo geld uit kassa's en kluizen te geven.De man werd ook verdacht van een derde overval op een supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de stad, maar wegens gebrek aan bewijs werd hij daarvan vrijgesproken. Het geld dat bij die overval werd meegenomen, ruim 2500 euro, komt dan ook niet voor zijn rekening.