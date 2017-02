Omwonenden 'zeer teleurgesteld' over studentenwoningen Friesestraatweg

Op deze locatie gaat gebouwd worden (Foto: Google Streetview)

'We voelen ons ernstig benadeeld en zijn zeer teleurgesteld in de gang van zaken'. De Raad van State gaf woensdag toestemming voor de bouw van 435 studentenwoningen aan de Friesestraatweg in Groningen. Dat is bij een groep omwonenden slecht gevallen.





'Een mooie locatie om te wonen'

Ook Elske de Boer is ontstemd over de aangekondigde bouw van de studentenwoningen. 'Het is een mooie locatie om te wonen. Daarom wonen wij hier ook. Maar het aantal en de hoogte van het pand storen ons.'



De bouw kan snel beginnen

Ondanks de onvrede van de omwonenden, kan ontwikkelaar Woldring snel met de bouw beginnen. De Raad van State veegde de bezwaren woensdag van tafel.



De boosheid geldt volgens Martin Been niet zozeer de Raad van State, maar met name de gemeente Groningen. 'Er is laagbouw beloofd! En het wordt hoger, ten nadele van ons. Alle mooie verhaaltjes over de bewonersparticipatie, dat stelt allemaal niks voor.'

