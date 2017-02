Ouders geven dertien voetballertjes kunstgrasverbod

Dertien jeugdleden van SC Stadspark voetballen niet meer op kunstgras. Hun ouders hebben dit de club uit de stad Groningen laten weten na het recente onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de rubberkorrels.

Woensdagavond besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan nieuw onderzoek naar rubbergranulaat door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Professor Jacob de Boer, onderzoeksleider en hoogleraar milieuchemie, raadt op basis van de bevindingen voetballen op kunstgras af.Een rondgang langs voetbalclubs in onze provincie met kunstgras leert dat de eerste commotie rondom kunstgras eind vorig jaar veel onrust onder leden veroorzaakte. Nu blijft dit nog uit, al verwachten clubs dat er ook nu reacties komen van veronruste ouders.Ronald en Ester Vels schreven in een mail aan SC Stadspark dat ze hun kinderen een kunstgrasverbod geven. 'Onze kinderen willen heel graag voetballen', schrijft vader Ronald. 'Maar ik kan het me niet vergeven wanneer ik met de informatie die er nu ligt mijn kinderen laat voetballen op deze korrels.'Zij noemen stadgenoot Velocitas 1897 als voorbeeld hoe het ook kan. Deze club werkte mee aan een experiment van de gemeente Groningen om de rubberkorrels van het kleine kunstgrasveld voor jeugdteams te halen en te vervangen door een 'schoon veld'.Voor Monique Folkers is het overstappen op zo'n ondergrond noodzakelijk. Zo niet, dan zegt ze het lidmaatschap van haar zoon bij SC Stadspark op. 'Mijn ongerustheid is dermate dat ik dit overweeg: niet meer trainen, maar wel de competitie afmaken met extra kleding onder het tenue wanneer er thuis wordt gespeeld.'En dat valt haar zwaar, zo schrijft Folkers. 'Want mijn zoon houdt van voetbal, met hart en ziel.'Het onderzoek van de VU zorgt wel voor reuring binnen de besturen van voetbalclubs in onze provincie. 'We overwegen stappen te ondernemen om vooral de jongste jeugd zoveel mogelijk op gras te laten spelen', verwoordt voorzitter Jan van der Lei van vv Helpman de teneur. 'Zelf ben ik nog actief als voetballer, maar ik maak me geen zorgen. Maar ik vind het wel verontrustend voor de jongste jeugd.'Het RIVM deed eerder onderzoek en concludeerde dat er veilig gevoetbald kan worden op kunstgras. In reactie op de Zembla-uitzending van woensdag zegt het RIVM het onderzoek serieus te nemen, maar 'het geeft geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.'De gemeente Groningen laat in een reactie richting de clubs in de stad weten de lijn van het RIVM te volgen. 'We zien feitelijk geen aanleiding om het beleid ten aanzien van sporten op kunstgrasvelden bij te stellen.'