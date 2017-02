Celstraf geëist voor bedreiging beveiliger met glasscherf

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen een 24-jarige man uit Zaanstad is een jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist omdat hij in de Poelestraat in Groningen een beveiliger van de Hema had bedreigd met een stuk glas.

De beveiliger had de man, die destijds rondzwierf in Groningen, betrapt op diefstal van een dekbedovertrek bij het warenhuis in de Herestraat, samen met een vrouw.



Het duo vluchtte weg door de Herestraat en de beveiliger ging erachteraan. De winkeldief hield hem telkens met veel lawaai en duwen en trekken tegen, om te voorkomen dat hij de vrouw met het gestolen dekbedovertrek te pakken zou krijgen. Zij ontkwam.



Glasscherf

De beveiliger zag dat de man in de Poelestraat een flesje kapotsloeg en met het glas naar hem dreigde. De man ontkende dat. Er werd wel een glasscherf met zijn bloed gevonden, maar dat lag gek genoeg 350 meter verderop in de Agricolastraat.



Voorarrest

De man werd uiteindelijk opgepakt en zit sinds september in voorarrest. Volgens zijn advocaat heeft hij nu wel lang genoeg gezeten. De officier van justitie dacht daar anders over.



De man uit Zaanstad heeft een strafblad en heeft ook al vaker in de cel gezeten. Twee eerder opgelegde voorwaardelijke straffen moet hij van justitie alsnog uitzitten. De verdachte wilde niets zeggen over de identiteit van de vrouw, alleen dat hij haar kende.



Uitspraak over twee weken.

Door: RTV Noord