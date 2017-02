Was schietpartij Paddepoel zelfverdediging?

(Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

Een 31-jarige man uit Groningen die op 4 november betrokken was bij de schietpartij aan de Antaresstraat in de wijk Paddepoel, blijft langer in voorarrest zitten. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van de strafzaak, maar dat verzoek is afgewezen.

Noodweer

Volgens de advocaat was er overduidelijk sprake van zelfverdediging. 'Hij kwam die dag thuis en er wachtte iemand in zijn appartement met een bivakmuts en een pistool, die op hem schoot. Logisch dat hij terugschoot.'



Ander scenario

Volgens de officier van justitie is de zaak niet zo duidelijk. Kogelhulzen op straat zouden er ook op kunnen wijzen dat de 31-jarige man, de bewoner van het appartement, begon met schieten. De rechters vinden eveneens dat dit nog moet blijken en dat vrijlating op dit moment te voorbarig is.



Hennepplantages

De man met bivakmuts ging er op een scooter vandoor. Het is nog steeds niet duidelijk wie hij is. Volgens de advocaat handelde hij in opdracht van een bekende van de bewoner. Die kennis zou een appeltje met de Stadjer te schillen hebben vanwege het leegroven van zijn hennepplantage.



De bewoner had zelf ook een hennepkwekerij in huis, die op de dag van de schietpartij door de politie werd ontdekt. Ook daarvoor wordt hij aangeklaagd, evenals voor verboden wapenbezit.



De zaak wordt op 15 mei inhoudelijk behandeld door de Groningse rechtbank.





