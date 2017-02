Groningse moet twee jaar achter de tralies voor broodroof

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 43-jarige Groningse vrouw is veroordeeld tot een tweejarig verblijf in een inrichting voor veelplegers.

De vrouw werd opgepakt omdat ze in november brood en een fiets had gestolen. Dat laatste deed ze samen met haar inmiddels ex-partner.



Laatste redmiddel

De Groningse, die aan drugs verslaafd is en veel problemen heeft, staat sinds 2014 op de veelplegerslijst. De officier van justitie zag de zogenoemde ISD-maatregel als laatste redmiddel. Daar waren de rechters het mee eens.

Door: RTV Noord Correctie melden