Groninger Museum krijgt bijna vier ton dankzij loterij

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Groninger Museum is donderdag bijna vier ton rijker geworden. Het museum heeft het geld te danken aan de BankGiro Loterij.

Die heeft dit jaar een recordbedrag aan cultuurgeld in Nederland uitgekeerd. In eerste instantie kreeg het Groninger Museum drie ton uitgekeerd.



Maar doordat enkele mensen die het museum een warm hart toedragen via de loterij nog eens 87.000 euro bij elkaar speelden, werd het museum nog rijker. De helft van de door deze fans gekochte loten ging naar het museum van directeur Andreas Blühm.



Wat het Groninger Museum met het geld gaat doen, is nog niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden