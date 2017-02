Meer inspanning om buitenlandse bedrijven naar het noorden te halen

Het kantoor van de NOM in Stad (Foto: Google Streetview)

De gemeente Groningen en de Drentse gemeenten Assen en Noordenveld gaan samen met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) nog beter hun best doen om meer buitenlandse bedrijven naar het noorden te halen.

De gemeenten en de NOM werkten de afgelopen jaren al samen, maar ze komen nu met een andere aanpak. Er wordt niet specifiek ingezet op een bepaalde gemeente, waardoor het niet uitmaakt waar een bedrijf zich uiteindelijk vestigt.



Meer datacenters in Groningen

In onze provincie zouden bijvoorbeeld meer datacenters kunnen komen. In Assen liggen met name kansen voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van veiligheid, mobiliteit, zorg en duurzaamheid.

