Bij het Noordelijk lijsttrekkersdebat van de grote(re) partijen stonden allemaal mannen te bekvechten. Op het lijstje van de 25 meest invloedrijke Noorderlingen is welgeteld één vrouw terug te vinden en niet in de top. Waarom staan er alleen mannen op de posities die er toe doen, Beter Weters?

Mainstream partijen hebben geen vrouwelijke leiders (gehad). Dat ligt niet aan hun maatschappijvisie. Partijcultuur heeft wel invloed. Kijk maar naar GroenLinks als positieve uitzondering. Nationaal zijn er dus voorgangsters. De verruwing op het politieke speelveld is echter een essentiële factor. Onlosmakelijk daaraan verbonden zijn ontwikkelingen bij de (nieuwe) media. Met kwaliteitsgebrek, nepnieuws en chaotische snelheid wint beeldvorming van inhoud. Politiek en media trekken elkaar ermee naar beneden.Publiciteitsgeilheid, vuil spel, poker- en schimmenspel zijn van alle tijden maar de koppeling met mannen is eenvoudig. Een hoog testosterongehalte helpt bij het ellenbogenwerk om in beeld te komen. Verander dat ruwe speelveld en dan blijkt dat er binnen de partijculturen ineens vrouwen oppoppen. Want ze zijn er, vrouwen met kwaliteit. En wat betreft dat lijstje: als je alleen de burgemeester of CdK wilt zien, dan krijg je dit. En hebben we het over macht of over invloed? Echte macht ligt in Nederland niet bij individuele personen.Ach, vroeger: vijf vrouwelijke Kamerfractievoorzitters, ik heb het nog meegemaakt! Battle of the Babes werd de nieuwe benaming voor de debatten- voor mannendebatten zochten de media niet zo’n term. In mijn PvdA geven we mannen een eerlijke kans: om en om op de lijst vinden we logisch. Helaas hanteert de overige wereld deze logica ten opzichte van vrouwen nog steeds niet.En zolang de meeste baasjes mannen zijn zal dat zo blijven: mannen zoeken naar mensen die op hen lijken. En dat geldt niet voor de meeste vrouwen... gelukkig! Drie mannelijke presentatoren bij het Noordelijk debat: wiens keuze was dat? En hoeveel vrouwen vinden we eigenlijk in de top van RTV Noord, of het Dagblad? En invloedrijke vrouwen? Zou het zo kunnen zijn dat die allemaal stilletjes achter die invloedrijke mannen staan?! Het wordt tijd voor een stapje naar voren dames, de hoogste tijd!Iedere partij beslist zelf wie er lijsttrekker wordt. Daarvoor zoeken ze meestal de meest geschikte persoon die beschikbaar is. Lijkt mij een goede zaak. Deze keer zijn er landelijk opvallend weinig vrouwelijke lijsttrekkers, maar in het verleden zijn er meerdere fracties geweest met een vrouwelijke voorzitter. Rond 2008 waren dat er vijf. De baan als fractievoorzitter in de Tweede Kamer is een hele zware en tijdrovende. Het kan best zijn dat veel vrouwen met een gezin daarvoor terugschrikken.Als je dit een heel belangrijk thema vindt kan ik in ieder geval aangeven dat de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de stad Groningen en de provincie Groningen al een behoorlijk aantal jaren een vrouw is, maar we zijn vooral blij met hun werk en niet het simpele feit dat ze vrouw zijn. En landelijk is nummer twee een zeer capabele volksvertegenwoordiger.Tja, wat een bijzondere lijst was dat vol testosteron en ons kent ons. Wat een hang naar het verleden waar de krijtstrepen al sigaar-rokend de lakens uitdeelden. De tijd dat CDA en PvdA-bobo’s de toon van het debat bepaalden. De tijd dat hoofdredacties, bestuurders en directeuren handjeklap deden in de coulissen van de macht. Maar mannen, jullie weten het misschien nog niet, maar die tijd is bijna geschiedenis.Het zijn de moeders in het bevingsgebied, de dappere vrouwen van de thuiszorg, die jullie ouders verzorgen, de schoonmakers die jullie rotzooi opruimen, de juffen die jullie (klein)kinderen de wereld helpen te ontdekken, die de boel draaiende houden terwijl jullie op de golfbaan staan. Zij zijn het visitekaartje van Groningen. Zij hebben de echte macht maar lopen er niet mee te pronken. Zij hebben er geen behoefte aan om in de krant te lezen hoe belangrijk en machtig ze wel zijn. Zij weten wel beter. Wie heeft er nu echt invloed?Laten we ’s beginnen bij de dames zelf: wie van hen heeft geopteerd voor het lijsttrekkerschap? Wie is vervolgens daarvan afgehouden of zelfs afgeserveerd? En waarom staan de dames wel op (vaak hoge) plaatsen die ertoe doen? Kortom: wàt willen zij zelf? Een eigen partij dan maar? Tot nu toe geen groot succes, maar is dat omdat er een vrouw aan kop staat?Hebben mannen hen dan bij het samenstellen van de kandidatenlijsten naar beneden gewerkt? En moeten de mannen ervoor zorgen dat er vrouwen bovenaan staan? Dat zou toch omgekeerde emancipatie zijn, en de dames onwaardig? Misschien willen de dames wel niet bovenaan, en is er geen sprake van een plafond, zelfs geen glazen. Dat zóu ook kunnen, toch?!Het is bijzonder jammer dat er niet meer vrouwen op kieslijsten voorkomen. Laat staan dat de lijsttrekker een vrouw is. Dit komt denk ik omdat er niet veel vrouwen een politieke functie ambiëren. Daarnaast is het zo dat de leden uiteindelijk de personen op de lijst uiteindelijk kiezen.Voor zover ik mij kan heugen was Femke Halsema de enige vrouwelijke lijsttrekker de afgelopen jaren. Maar het begint met de ambitie van vrouwen zelf: ze moeten uit de schaduw van mannen stappen, zo van: hier ben ik en kom maar op. Ik ben er van overtuigd dat een vrouwelijke lijsttrekker scoort, zeker onder vrouwen.