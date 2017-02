LIVE: Donar - Weert

De basketballers van Donar spelen donderdagavond thuis tegen de nummer laatst van de eredivisie, BS Weert.

De Groningers zijn koploper in de eredivisie en verloren slechts één competitiewedstrijd dit seizoen. De bezoekers uit Weert wonnen dit seizoen slechts twee duels.De wedstrijd is donderdagavond vanaf 19.30 uur live te volgen via een stream op de website en in de app van RTV Noord.Volg deze wedstrijd via onderstaande livestream: