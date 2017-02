Automobilist krijgt kopstoten; politie zoekt getuigen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling afgelopen dinsdag op de parkeerplaats van Albert Heijn aan de Rijksweg in Groningen.

Een man was uit zijn auto gestapt en sloeg de bestuurder van een zwarte auto, die voor hem had gereden, meerdere malen in zijn gezicht. Volgens de politie probeerde de man zich te verdedigen maar hierop kreeg hij een aantal kopstoten.



Wat de aanleiding voor de agressie was, is niet bekend. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

