Marathonschaatser Post blijft zijn ploeg trouw

Robert Post heeft zijn contract bij Bouw en Techniek met één jaar verlengd. De marathonschaatser uit Groningen gaat zijn derde seizoen in bij de ploeg van coach Jeroen de Vries.

Post won in z'n carrière nog geen marathon. Hij zat er wel een aantal keren dichtbij. Dit seizoen werd hij derde op het NK op kunstijs en tweede bij de marathon op natuurijs in Noordlaren.De ploegleiding heeft er vertrouwen in dat Post volgend seizoen wel z'n eerste zege pakt.