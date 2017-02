Gezond Verstand Haren: Inmenging Stad en Ten Boer is diep triest

'Diep triest dat de stad niet eens wil wachten tot het parlement een besluit heeft genomen. Groningen schrapt nu al voorzieningen in Haren terwijl we toch echt zelfstandig zijn'.

Als een adder gebeten reageert collegepartij Gezond Verstand Haren op de 'inmenging' van Groningen en Ten Boer in de plannen voor de Harense brandweerkazerne en gemeentewerf.Haren wil die voor 1,3 miljoen euro gaan herbouwen, zodat de kazerne van de gemeentewerf wordt losgekoppeld.Groningen en Ten Boer vinden dat met het oog op de fusie die er aan lijkt te komen eerst zorgvuldig moet worden gekeken of het nodig is. En ze zetten twijfels bij de locatie van de nieuwe brandweerkazerne. Ze hebben hun visie ook naar de provincie gestuurd.Beide gemeenten staan daarmee in hun recht, omdat via de provincie de zogeheten ARHI-procedure in gang is gezet waarin de drie gemeenten samen de fusiekoers moeten gaan bepalen.Gezond Verstand Haren, maar ook D66 binnen het college van Haren, vindt dat Groningen en Ten Boer te ver zijn gegaan.'We praten al jaren over de werf en de brandweerkazerne. Het wordt tijd dat er iets gebeurt, anders gaat het ten koste van de veiligheid en de arbeidsomstanigheden van de mensen. We kunnen niet nog eens jaren wachten. Ik vind dat Groningen en Ten Boer op afstand moeten blijven omdat ze het belang van onze gemeentewerf niet inzien', zegt een getergde fractievoorzitter Meinard Wolters van Gezond Verstand Haren.Ook vrezen GVH en D66 dat deze 'inmenging' een voorbode is van de politiek die wordt bedreven als Haren door de herindeling bij Stad en Ten Boer wordt gevoegd. De angst is groot dat de voorzieningen voor de Harenaren achteruit zullen gaan na de herindeling.De provincie Groningen gaf onlangs groenlicht voor een fusie tussen Groningen, Ten Boer en Haren. De Tweede Kamer is nu aan zet om definitief het sein op groen te zetten. Een grote meerderheid in de gemeenteraad van Haren is fel tegen de samenvoeging met de andere twee gemeenten.