Fractievoorzitter Damster SP-fractie doet stap terug

Harry Rozema (archief) (Foto: RTV Noord/Suzanne Stoppels)

Harry Rozema trekt zich terug als fractievoorzitter van de SP in Appingedam. Hij stopt vanwege de hoge werkdruk, in combinatie met privéomstandigheden.

Rozema was betrokken bij de oprichting van de SP-afdeling in 2011. In 2014 werd hij unaniem verkozen als lijsttrekker en deed hij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.



Hij draagt het stokje over aan Popko Boerema. Rozema blijft actief als raadslid.

