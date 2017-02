Brand in sporthal Paterswolde

(Foto: Sander Graafhuis\112 Groningen)

In sport- en fitnessclub De Marsch in Paterswolde is donderdagavond brand uitgebroken. Dat meldt RTV Drenthe

De brand ontstond in de keuken en dreigde via het plafond richting de sporthal te gaan. Een deel van het pand stond vol met rook.



Uit voorzorg moesten alle bezoekers naar buiten.

Door: RTV Noord Correctie melden