Vragen over ringweg: 'Waar moet ik langs voor mijn boodschappen?'

Wat is straks de snelste weg naar kantoor en kan ik mijn supermarkt nog wel bereiken tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in de stad Groningen?

Dat soort praktische vragen hebben bewoners van de wijken rondom de ringweg. Donderdagavond was de laatste van vier inloopbijeenkomsten waar ze terecht konden voor informatie over de tijdelijke wegen tijdens de ombouw van de ringweg.Bewoners van de wijk Oosterpoort krijgen uiteindelijk het nieuwe Zuiderplantsoen voor hun deur, op de plek waar nu nog de ringweg ligt. Die komt daar straks verdiept te liggen met op het deksel een nieuw park. Maar tijdens de ombouw krijgen ze het zwaar te verduren. Zo komt de tijdelijke ringweg ter hoogte van de Meeuwerderbaan nog dichter bij de huizen te liggen dan de huidige ring.Op grote panelen kunnen de bezoekers van de bijeenkomst zien wat de gevolgen zijn voor hun buurt tijdens de ombouw. Ook zijn er impressies van het uiteindelijke resultaat.Omgevingsmanager Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort vindt dit soort bijeenkomsten van groot belang: 'We willen vertellen wat we gaan doen. Je ziet ook dat mensen willen weten wat er voor hun huis gebeurt. Daar moeten we gewoon antwoord op kunnen geven.'De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg beginnen in de zomer. Een jaar later moeten de tijdelijke wegen zijn aangelegd. In 2021 is de definitieve nieuwe ringweg klaar.