Petitie van Freek de Jonge is 75.000 keer ondertekend

De internetpetitie 'Laat Groningen Niet Zakken' van Freek de Jonge is de grens van 75.000 ondertekenaars gepasseerd.

De petitie, waarin de cabaretier oproept tot een 'scheiding van gas en staat', kwam dinsdag 7 februari online. Dat was de dag van de fakkeloptocht tegen de gaswinning in de stad Groningen. Binnen een week stonden er 25.000 digitale handtekeningen onder.Na het optreden van Freek de Jonge en een groep Groninger artiesten in De Wereld Draait Door, afgelopen dinsdag, nam het aantal ondertekenaars een vlucht. De petitiesite was door de grote belangstelling zelfs enkele uren nauwelijks bereikbaar.De petitie is hier te vinden