Donar is veel te sterk voor Weert

Chase Fieler (Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar hadden donderdagavond geen enkele moeite met de nummer laatst van de eredivisie, BS Weert. De Groningers wonnen voor ruim drieduizend toeschouwers in MartiniPlaza met 91-55.

De overwinning kwam geen moment in gevaar. Halverwege stond het al 45-27. Topscorer aan de kant van de Groningers was Chase Fieler met 16 punten.



Donar blijft koploper

Donar blijft koploper in de eredivisie met 38 punten uit 20 wedstrijden.



De eerstvolgende wedstrijd van Donar is donderdag 23 februari in Amsterdam tegen BC Apollo. Dan spelen de Groningers de eerste wedstrijd van de halve finale in het bekertoernooi.

Door: RTV Noord Correctie melden