Directeur Groninger Landschap wil dat 'bermmuur des doods' snel wordt geslecht

Een dode das deze week op de A28 tussen Groningen-Zuid en De Punt. Het dier wilde vanuit de Onlanden oversteken richting het Zuidlaardermeer. Maar de betonnen middenberm was een te groot obstakel. Op de terugweg werd de das gegrepen door een auto.

De betonnen barricade is ooit aangelegd nadat de bus op de vluchtstrook ging rijden. Al meer dan tien jaar wordt er door politiek en natuurinstanties over gesteggeld om de muur te vervangen voor een diervriendelijke oplossing.Maar tot nu toe gebeurt er weinig of niets. Het is directeur Marco Glastra van Stichting Het Groninger Landschap meer dan een doorn in het oog. Hij roept op tot actie.'Dit kan echt niet. Er moet nu iets gebeuren. Ik hoop dat de politiek opstaat. Hier moet gewoon een oplossing komen'.Een diervriendelijke aanpak kost 4 miljoen euro. Aan de provincie Groningen zal het niet liggen. Die wil wel geld op tafel leggen. 'Gedeputeerde Staghouwer is zeer welwillend Maar het is natuurlijk niet meer dan billijk dat de eigenaar van de weg ook over de brug komt. Maar die hebben andere prioriteiten. Daar kunnen we niets van verwachten', doelt de directeur op Rijkswaterstaat.De hoop van Glastra is nu gevestigd op de politiek. 'Er komen verkiezingen aan. Misschien dat er nu mensen opstaan die daadwerkelijk iets doen om deze wantoestand te beëindigen'.De bal ligt net als zovele Groningse aangelegenheden in Den Haag.