Stroomstoring in Stad

(Foto: Archief RTV Noord)

Meer dan tienduizend huishoudens en bedrijven in de stad Groningen hebben vrijdag vroeg in de ochtend korte tijd zonder stroom gezeten.

De website van netwerkbeheerder Enexis vermeldt dat de storing om twee minuten over vier begon en zes minuten later weer was verholpen. Het zou gaan om een spontane storing in een schakelstation aan de Bornhomstraat.

Door: RTV Noord Correctie melden