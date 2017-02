Henk Bleker zit weer in de luiers

Ex-gedeputeerde en oud-CDA-staatssecretaris Henk Bleker (63) is opnieuw vader geworden. Dat meldt De Telegraaf.

Volgens de krant van wakker Nederland is zijn vrouw (32) vorige week bevallen van een gezonde dochter: Janna Elisabeth.Omdat het meisje een maand eerder dan verwacht ter wereld is gekomen, moet ze nog even aansterken in het ziekenhuis in Den Haag.Bleker heeft al drie volwassen kinderen uit een eerder huwelijk.