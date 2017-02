Steenmarter legt deel van stroomnet plat

De stroomstoring vrijdagochtend in de stad Groningen blijkt te zijn veroorzaakt door... een steenmarter!

Het dier drong een transformatorstation aan de Bornholmstraat binnen en zorgde daar voor kortsluiting. Ruim 27.000 huishoudens en bedrijven zaten hierdoor korte tijd zonder elektriciteit.De steenmarter moest de sabotage met zijn leven bekopen.De storing was na zes minuten al weer voorbij, doordat andere transformatorstations automatisch de haperende stroomtoevoer weer op gang brachten.Toch had het UMCG nog last van de naweeën. Na het uitvallen van de elektriciteit werd automatisch de noodstroomvoorziening van het ziekenhuis ingeschakeld. Maar de telefooncentrale vertoonde wel kuren. Daardoor was het UMCG een paar uur lang telefonisch minder goed bereikbaar. Inmiddels is dat probleem verholpen.