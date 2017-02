Lopend Vuur: Het is genoeg. Nu aanpakken die steenmarters

Een steenmarter zorgde er vannacht voor dat 27.000 huishoudens en bedrijven in Groningen korte tijdzonder stroom zaten. Het beestje veroorzaakte kortsluiting in een transformatorstation. De steenmarter overleefde dat zelf niet.

De steenmarter is in ons land een beschermde diersoort en kan voor flink wat overlast zorgen: doorgebeten kabels in de auto, lawaai, stank in de schuur of op zolder. We hebben er verschillende verhalen over.Je mag steenmarters wel vangen of verplaatsen, maar niet doden. Is dat nog wel van deze tijd? Moeten we ze blijven beschermen of de overlast juist aanpakken?