'Ze rijden hier over het ijs alsof het de snelweg is'

Ze hebben hem volbracht. Donderdagavond tegen acht uur reden Harry en Lars Kiers uit Stadskanaal het Noorse Bergen binnen. Daar lag de finish van de Barrel Challenge.

Zo'n 170 oude auto's deden mee aan het evenement. Een toertocht met opdrachten door Scandinavië. Het einddoel was Bergen, Noorwegen.'Het ging geweldig. De rit is probleemloos verlopen', vertelt een enthousiaste Harry vanuit Noorwegen.Onderweg was een stuk van 150 kilometer waar ze bijna over puur ijs reden. 'Die lokalebevolking rijdt hier overheen als rijden ze over de snelweg. Heel apart.'De koudste nacht die vader en zoon Kiers meemaakten, was het -18. Toch vallen de winterse omstandigheden mee. 'Het is volgens de Noren de slechtste winter in tijden. Er ligt hier amper sneeuw.'Toch waren er enkele uitvallers onderweg. Harry: 'Maar dat lag dan aan de auto's. Motorpech bijvoorbeeld. Verder helpt iedereen elkaar onderweg. Het is echt één voor allen, allen voor één.'Harry is zeker van plan om nog een keer deel te nemen aan de Barrel Challenge. 'Ik heb hem nu met mijn ene zoon gereden. Mijn andere zoon heeft zijn rijbewijs nog niet. Maar zodra hij die heeft, ga ik met hem.'