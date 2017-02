Fout bij aanleg faunapassage: treinverkeer ligt plat (update)

Het treinverkeer tussen Groningen en Roodeschool en Groningen en Delfzijl ligt waarschijnlijk plat tot vrijdagmiddag twee uur. Dat verwacht woordvoerder Aldert Baas van spoorbeheerder ProRail.

Tussen Sauwerd en Groningen-Noord wordt een faunapassage aangelegd, maar daarbij is iets misgegaan. Baas: 'De passage wordt aangelegd tussen Groningen-Noord en Sauwerd. Hij wordt onder het spoor door geboord en is bedoeld voor klein wild en reptielen. Die kunnen zo veilig oversteken. Maar door de werkzaamheden is het spoor wat omhoog gekomen en die schade moeten we nu herstellen met groot materieel'. Een deel van de grond onder het spoor wordt weggegraven en opnieuw aangebracht.Het werk had eigenlijk vrijdagochtend vroeg klaar moeten zijn. De verwachting is nu dat de schade ruim voor de avondspits is hersteld. Baas denkt dat het treinverkeer rond twee uur weer op gang komt. Hij raadt reizigers aan om de reisplanning in de gaten te houden.Momenteel worden bussen ingezet. De extra reistijd bedraagt een half uur tot een uur.