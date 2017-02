Waterstoring treft inwoners en bedrijven (update)

(Foto: stock.xchng)

Inwoners en bedrijven in het centrum van Winschoten zaten vrijdagochtend een tijd lang zonder water.

Waterbedrijf Groningen was bezig met geplande werkzaamheden, maar volgens een woordvoerder hadden meer mensen last van de storing dan was gepland.



Werkzaamheden

Eerder deze week hadden zo'n vijftig huishoudens een brief gekregen dat er tussen 8 en 12 uur werkzaamheden zouden zijn. Er moet een nieuwe waterleiding worden gelegd. Maar per ongeluk zijn nog dertig tot vijftig extra huizen afgesloten.



Zodra het waterbedrijf hier achter kwam, is de fout hersteld. De werkzaamheden gaan gewoon door.

