Senegalese maakt 'soulstamppot' op WK Snert- en Stamppotkoken

De prei wordt gesneden, de erwten staan te koken; het WK Snertkoken en het WK Stamppotkoken in Groningen is in volle gang.

Deelnemers uit het hele land zijn vrijdagmorgen naar het Alfa-college in de wijk Lewenborg gekomen. Daar strijden ze om de zilveren snertslaif en de zilveren stamppot-opscheplepel. Er zijn niet alleen Nederlandse deelnemers; Silvi en Abel uit Senegal hebben zich ook opgegeven. Zij verbouwen thuis hun eigen groenten en hebben die meegenomen naar Groningen. Op de vraag 'Have you ever heard about snert?' komt een ontkennend antwoord. Silvi en Abel storten zich dan ook op de stamppot. 'In Senegal maken we 'stew' en dat lijkt wel wat op stamppot. Ik gebruik onze eigen specerijen en groenten. Afrikaans eten is soulfood, dus ik maak een soulstamppot', lacht Silvi.De rest van de deelnemers beperkt zich ook niet tot hutspot, foeksandijvie en zuurkool. Zo werkt één deelnemer aan een stamppot paella.Studenten van de opleiding Horeca en Facilitaire Dienstverlening van het Alfa-college hebben het evenement voorbereid. Als studieopdracht hebben ze bijvoorbeeld een draaiboek gemaakt. Een andere klas neemt het gastheerschap op zich, zodat zij de deelnemers en bezoekers goed kunnen ontvangen. Er worden veel gasten verwacht. Via grote videoschermen kunnen zij de verrichtingen in de keuken goed volgen.Een jury van deskundigen beslist uiteindelijk wie de beste snert heeft gekookt en wie de lekkerste stamppot heeft gemaakt. De maaltijden worden beoordeeld op smaak, geur, kleur, hygiëne, tijd, bereiding, presentatie en originaliteit.