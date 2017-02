Gestrande treinreizigers balen van onduidelijkheid op station

Veel reizigers werden vrijdagochtend verrast door de treinstoring op de trajecten Groningen-Delfzijl en Groningen-Roodeschool.

'Ik wilde met de trein naar mijn werk, maar dat gaat niet. Ik heb helaas geen telefoon bij me om te bellen dat ik later kom', vertelt een gestrande reiziger op station Winsum.De oorzaak van de storing is een fout bij de aanleg van een faunapassage vlakbij Sauwerd. Het spoor is daar omhoog gekomen.Voor reizigers betekent het dat er bussen rijden. Dat leidt tot een halfuur tot een uur extra reistijd.Een andere reizigster stapt juist uit de bus in Winsum en baalt van de onduidelijkheid op het station. 'Ik stond op station Groningen-Noord. Het was vervelend dat er geen mededelingen werden gedaan. Ik wist helemaal niet wat er aan de hand was.'Ook op de Facebookpagina van RTV Noord reageren reizigers op de vertraging. 'Staat je zoon om half 7 op het station om vervolgens uren te wachten op de bus. Dat mag toch wel beter geregeld worden.'Een vrouw die ook op station Winsum staat, moet richting Groningen-Noord. 'Ik kom nu te laat. Het is niet heel erg, want ik doe vrijwilligerswerk. Maar het blijft vervelend.'ProRail moet de grond onder het spoor bij Sauwerd weghalen en opnieuw aanbrengen. De spoorbeheerder hoopt dat de treinen in de loop van vrijdagmiddag weer rijden.