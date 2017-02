Verkoopstijging woningen in onze provincie blijft iets achter

De woningverkoop in onze provincie in januari is ten opzichte van een jaar geleden met 23,7 procent gestegen. Vorig jaar januari registreerde het Kadaster 372 verkochte woningen, afgelopen maand waren dat er 460.

Daarmee staat Groningen landelijk gezien wel onderaan de ladder. In alle provincies is een stijging te zien. Koploper is Flevoland met 57,7 procent.Overigens is januari traditioneel een slappe maand voor de woningverkoop. Vergeleken met december 2016 registreert het Kadaster een daling in alle provincies, in Limburg en Friesland (-43,5%) is de daling het grootst.In onze provincie gingen in december nog 727 woningen over in andere handen.