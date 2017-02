Mahi krijgt voorin gezelschap van Drost of Idrissi

FC Groningen-trainer Ernest Faber is er nog niet uit voor het duel met Sparta. Hij dubt nog over de plek voorin naast Mimoun Mahi. Daarnaast is Yoëll van Nieff ook niet zeker van zijn plek.

Jesper Drost of Oussama Idrissi staat zondagmiddag in de spits naast de clubtopscorer. Jason Davidson rammelt aan de poort voor de linksbackpositie.Tegen Feyenoord speelde de FC in een 5-4-1-opstelling. Zondag stapt Faber weer over naar 4-4-2. Dit gaat ten koste van Samir Memisevic.Spits Tom van Weert zit nog steeds niet bij de selectie. De Brabander traint wel weer volop mee, maar blijft zondag thuis.FC Groningen speelde dit seizoen al vijf keer eerder tegen een club uit Rotterdam. Uit verloor de FC van Feyenoord en Excelsior. Thuis was Feyenoord te sterk en bleven de Groningers op 1-1 steken tegen zowel Excelsior als Sparta.Sparta-FC Groningen is live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Pieter de Hart vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel zondag te volgen via het liveblog in de app en op de website.