Patiënten denken mee over inrichting nieuw ziekenhuis

'Ruim, licht en prettig.' Niet direct kreten die je verwacht bij een ziekenhuiskamer. Toch waren dit enkele meningen over het nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) liet ruim honderd mensen de afgelopen tijd vier proefruimtes beoordelen.Het ging om een kamer voor de dagverpleging, een behandelkamer op de Spoedeisende Hulp, een spreek- en onderzoekskamer en een éénpersoons-patiëntenkamer.De kamers waren opgebouwd in de locatie Lucas in Winschoten.Onder meer leden van Zorgbelang Groningen, medewerkers van het ziekenhuis, de Cliëntenraad en het patiëntenpanel mochten de ruimtes beoordelen.Niet alles was positief. Zo mocht er in de patiëntenkamer wel wat meer kleur op de muur, vond men. Ook naar de verlichting wordt nog even kritisch gekeken, zo belooft het OZG.Het ziekenhuis hoopt met de input van de beoordelaars de ruimtes beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van medewerkers en patiënten.De bouw van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is in volle gang. Afgelopen december werd het hoogste punt bereikt.In januari 2018 moet het gebouw klaar zijn en zo snel mogelijk daarna kunnen de eerste patiënten zich melden.