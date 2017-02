Appingedam krijgt 28 'levensloopbestendige' huurwoningen

Aan de Klaas Bosstraat in Appingedam komen 28 levensloop bestendige sociale huurwoningen. De bouw van de aardbevingsbestendige huizen begint in het najaar.

Op de locatie waar straks bouwactiviteiten zijn, stonden 84 duplex woningen. Woongroep Marenland heeft deze woningen gesloopt in 2007 en 2009.De nieuwe woningen zijn 'levensloopbestendig' met woonkamer, slaapkamer en badkamer op de begane grond. 'We zien dat mensen langer thuis willen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving met hun partner en buren binnen handbereik,' aldus bestuurder Gerke Brouwer van Marenland. 'Dat kunnen we met deze twee-onder-één-kapwoningen bereiken.'