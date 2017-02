Kunstwerk in de maak; over tweehonderd jaar moet het klaar zijn

De komende tweehonderd jaar groeit er op het landgoed van de Menkemaborg in Uithuizen een stoel van ontwerper Maarten Baas.

De stoel wordt gemaakt door een mal in een boom te drukken. De boom moet daardoor in een bepaalde vorm groeien. Na tweehonderd haar wordt de mal verwijderd en de boom gekapt en dan zit er een houten stoel in.



Meest toonaangevende ontwerper

Het idee is afkomstig van ontwerper Maarten Baas, die vanaf dit weekend een overzichtstentoonstelling heeft in het Groninger Museum.



Baas is op het ogenblik de meest toonaangevende ontwerper van Nederland. Hij werd bekend met zijn serie 'Smoke', waarbij hij 25 verschillende designklasssiekers in brand stak en de verkoolde resten te koop aan bood.



Brad Pitt

Sterren als Brad Pitt en John McEnroe stonden in de rij om de verkoolde meubels aan te schaffen en musea in de hele wereld namen het op in hun collectie.



De overzichtstentoonstelling 'Hide and Seek' van Baas is te zien in het Groninger Museam vanaf zaterdag 18 februari tot en met 24 september.

