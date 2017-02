Stroomstoring in Oude Pekela voorbij (update)

De stroomstoring in Oude Pekela is sinds vrijdagmiddag 13.20 uur voorbij. Circa 2400 huishoudens zaten vanaf het eind van de ochtend zonder stroom.

Volgens Enexis ging het om een 'spontane storing'.Het is niet de enige stroomstoring in onze provincie vandaag. Vannacht zaten 27.000 huishoudens in Groningen zonder stroom door toedoen van een steenmarter