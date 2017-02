Lekkage op Chemiepark Delfzijl snel onder controle

Op het Chemiepark Delfzijl is vrijdagochtend bij MCA een lekkage geweest. Volgens de brandweer is daarbij een kleine hoeveelheid van een chemische stof vrijgekomen.

Het is niet duidelijk om welke stof het precies gaat. De bedrijfsbrandweer van het chemiepark had de situatie snel onder controle.Bij MCA wordt onder meer monochloorazijnzuur gemaakt. Dat kan worden gebruikt bij de behandeling van wratten of als pesticide in de landbouw.