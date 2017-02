Staatsbosbeheer stopt met particuliere houtkap

(Foto: Flickr/René Vlak (Creative Commons))

Particulieren mogen geen bomen meer kappen in de bossen van Staatsbosbeheer.

Aanleiding zijn recente ongelukken met bomenkap door particulieren die haardhout aan het kappen waren. Zo overleed in januari iemand in Emmen nadat de boom die hij wilde omzagen op hem en iemand anders was gevallen.



Contract

Volgens woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbeheer hebben verspreid over heel Nederland zo'n 2000 mensen een contract om zelf hout te mogen kappen, van wie de helft uit Noorden.



'Voornamelijk in Drenthe en op de Waddeneilanden, maar ook in Groningen', aldus Van Dun.





Andere mogelijkheden

Staatsbosbeheer zoekt naar andere mogelijkheden om particulieren toch van brandhout te kunnen voorzien. Een mogelijkheid zou zijn om gekapte bomen geveld langs de weg te leggen.



Particulieren hoeven de stammen dan niet meer uit het bos te halen.

Door: RTV Noord Correctie melden