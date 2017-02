Oma Thijs Pot: 'Ik heb zo'n gevoel dat hij wel eens kan winnen'

'Ik heb het gevoel dat hij het wel eens kan winnen!' De 89-jarige oma van Thijs Pot kijkt reikhalzend uit naar het optreden van haar kleinzoon in de finale van The Voice of Holland.

De familie is er vrijdagavond bij, als Thijs in Hilversum met zijn concurrenten Vinchenzo Tahapary, Pleun Bierboom en Isabel Provoost strijdt om de overwinning. 'Ik heb af en toe al pijn in de buik van de spanning', biecht moeder Thea op.'We zijn er de hele week mee bezig. Het is heel spannend elke keer. Hopelijk krijgt hij ook nu weer veel stemmen.'Voor Thijs' coach Guus Meeuwis is het een speciale finale: hij stopt na één seizoen bij het programma. Oma ontmoette de Brabantse zanger onlangs. 'We hebben lekker met hem gegeten in een hotel. Stamppot spruitjes.'De afgelopen weken kwam Thijs na de shows op vrijdagavond telkens tot rust in het weekend, thuis in Stadskanaal. 'We moeten hem niet teveel aan de kop zeuren, na zo'n drukke dag. Dan is het een echte puber', lacht zijn moeder.Oma wordt niet vergeten als Thijs terug is in Stadskanaal. 'Het is een hele lieve jongen. Hij komt elke keer even langs.'