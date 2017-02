Twij Deuntjes met Bernard Brogue & Tammo Tamminga

Henk Scholte in de Twij Deuntjes Studio (Foto: Rolf Schreuder)

Troubadours uut Apeldoorn zingen in de toal woar ze in opgruid binnen

Zundag 19 febrewoarie



Jan Veldman - Doen in Oskerd



Jan Henk de Groot & Marlene Bakker - Noeit meer missen



Klooster & Baumgarten - Grunnegers veur begunners



Groningen Zingt - Het het nog nooit zo donker west



Swinder - Zundagmörgen



Dirk van Esbroeck - Terugkeer in Zeeland



Klaas Spekken - Bist de laifste in mien leven



Hafennacht eV - Elbe



Gert Sennema & Westkantstad - Aan de beurt



Bernard Brogue & Tammo Tamminga - Nou waist doe wel



George Welling - De duinen



Otto Groote Ensemble - Heven is för de engels



Milladoiro - Praga



Uur 2:



Bert Hadders & Harry Niehof - t Is oorlog zee de kaizer



Zuver Scheerwol - Piene in mien haart



Hans van der Lijke - Rigo de reus



Lianne Abeln & Eddy Kamstra - Nou tabé dan



Johannes Kerkorrel - Skadu’s teen die muur



Erwin de Vries - Maria



Helmut Debus - Voglia di vivre



Bernard Brogue & Tammo Tamminga - Verloren in Apeldoorn



Maas & Folgerts - k Heb die zain doe zatst in train



Bart Schwertmann - Hol mie mor vast



Milladoiro - Abril

