De telefoon blijft rinkelen bij Stormvogels

(Foto: Theo Sikkema / RTV Noord)

Het aantal eliterenners van Wielervereniging De Stormvogels uit Veendam is flink gegroeid. Vorig jaar bestond de ploeg uit 14 renners. Voor het komende seizoen beschikken de ploegleiders Bert de Haan en Dennis Jilesen over een groep van 25 mannen.

'Je wil niet weten hoeveel telefoontjes ik heb gehad van renners die voor onze ploeg willen rijden.' zegt Jilesen.



Topcompetitie

De toename komt door de deelname aan de Topcompetitie. Het hoogste amateurniveau in Nederland. Door de goede prestaties in de clubcompetitie van 2016 is De Stormvogels 'gepromoveerd'.



'En we willen de komende jaren een stabiele factor worden op dit niveau', laat de Brabander weten. Het is voor het eerst dat de Veendammer vereniging hier aan mee mag doen.



Twee clubteams

Niet alleen dát is een primeur. De Noordelijke Wielervereniging Groningen is al langer vertegenwoordigd. Daardoor komen beide clubteams uit de provincie Groningen in actie in alle acht wedstrijden van de Topcompetitie.



Bekende namen in de Veendammer formatie zijn Paul de Haan, Henk Jaap Moorlag en Wessel Piersma. Nieuw zijn onder andere de broers Niels en Olaf Potze, marathonschaatser Daan Besteman en de Fries Rutger van der Meer.



Trainingskamp

Zaterdag vertrekken de renners van de De Stormvogels naar Spanje voor een trainingskamp van tien dagen. Er is een villa in Calpe gehuurd, aan de oostkust. De temperatuur is met 18 graden beter dan in Nederland.



Daar wordt de basis gelegd voor het komende seizoen. 'We doen een aantal duurritten van zes of zeven uur. Daarnaast willen we ook snelheid opdoen door bergop te sprinten. Zo ziet de week er ongeveer uit.' legt Jelisen uit.



Eerste koers

De Ster van Zwolle is op 4 maart de eerste koers van de Topcomeptitie. De 'eigen' Grote Omloop van de Veenkoloniën op zaterdag 25 maart voor de clubcompetiie staat ook hoog op het lijstje.

