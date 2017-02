Kippengaas, wc-blokjes of schrikdraad; wat kun je doen tegen steenmarters

Een steenmarter zorgde er vrijdagochtend voor dat 27.000 huishoudens in Groningen korte tijd zonder stroom kwamen te zitten. En ook bij de NAM hebben ze overlast van de beestjes. Maar de steenmarter zorgt ook in het dagelijks leven voor overlast. Wat kun je er tegen doen?

Het grote probleem bij overlast door de steenmarter is dat het een beschermde diersoort is. Sinds 1942 staat het op de lijst van beschermde diersoorten.Dat betekent dat je een steenmarter niet mag doden of vangen. Doe je dat wel, dan loop je de kans dat je een fikse boete krijgt.Als je last hebt van steenmarters in je huis moet je ze eerst verjagen. Dat kan het beste door het dier te storen door iets te doen, waar de steenmarter niet aan gewend is.Een steenmarter houdt niet van herrie. Daarom moet je veel lawaai maken op de plekken waar je het beest hoort. Sla bijvoorbeeld op pannen of met stokken op de balken. Ook kun je de radio hard aanzetten. Doe dit bij voorkeur aan het eind van de middag of het begin van de avond. Het is verstandig om het een paar dagen achter elkaar te herhalen.De steenmarter houdt niet van geuren. Daarom kun je op verschillende plaatsen geurstoffen aanbrengen zoals restjes parfum, ammoniak, bleekwater een toiletblok met citroengeur, mottenballen.Er bestaat een apparaat dat een hoog geluid uitzendt, maar dat je als mens niet hoort. De steenmarter kan niet tegen het geluid en zal daarom een andere plek zoeken.Als het gelukt is om de steenmarter uit je huis te verjagen, wil je natuurlijk niet dat hij terugkomt. En ook als je geen last hebt, wil je er natuurlijk geen. Ook om te voorkomen dat er een (nieuwe) steenmarter bij je intrekt, een paar tips:Snoei takken die overhangen naar het dak. Een steenmarter gebruikt deze als loopbrug. Ook klimplanten, die tegen de gevel van je huis groeien, maken het de steenmarter gemakkelijk om binnen te komen.Een andere manier hoe steenmarters een weg naar boven weten te vinden zijn regenpijpen en bomen, die vlak bij het huis staan. Ook roven ze nestkasten leeg die in bomen hangen. Om dit te voorkomen kun je een bomenkraag of een gladde laag rond de stam aanbrengen. Het zelfde kun je doen bij regenpijpen, waar ze makkelijk tegenop kunnen klimmen.Je wilt natuurlijk ook niet dat de steenmarters weer binnenkomen. Om binnen te komen, hebben ze maar weinig ruimte nodig: een opening van 5 centimeter is al voldoende. Om de dieren buiten te houden, kun je kippengaas rond openingen plaatsen of een gladde vooruitstekende schuin afgezaagde buis plaatsen.Weet je niet hoe de steenmarter binnenkomt? Dan kun je alle openingen afsluiten met proppen oude kranten. Als er een prop is weggeduwd, heb je de ingang gevonden. Deze broers uit Pekela hebben een eigen oplossing tegen de steenmarter bedacht.Steenmarters vind je niet alleen in huizen. Ook auto's zijn een geliefde verblijfplek van de steenmarter. Vervelend en gevaarlijk, omdat ze kabels doorknagen.Het klinkt bijna te logisch, maar als het kan zet je auto binnen. Ook wil het wel eens helpen om je auto op een andere plaats te parkeren, zodat hij buiten het terratorium van de steenmarter staat.Een garagehouder uit Noordhorn denkt ook de oplossing te hebben. Het bedrijf installeert een schrikraadje rond de motor. Wanneer een marter contact maakt met het draadje krijgt hij een optater. Genoeg om het beest te verjagen.Ook hier werken de tips die hierboven al zijn genoemd, zoals het plaatsen van een sterk geurend iets als een toiletblokje of parfum. Kippengaas kan ook weer een oplossing zijn: leg een ruw geplooid stuk gaas onder de motor.Tot slot kun je de steenmarter natuurlijk ook gewoon laten zitten. Zo heeft Mart de Steenmarter een fijne plek gevonden in Termunten. En dat niet alleen, hij heeft ook een eigen Facebookpagina In december was Mart al zijn roem even zat en besloot hij eigenhandig een eind aan de filmopnames te knagen.Kijk je in de app, klik dan hier