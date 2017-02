Steenmarters teisteren NAM-locatie Delfzijl

Niet alleen in de stad Groningen houden steenmarters huis. Ook het tankenpark van de NAM in Delfzijl gaat gebukt onder knagende beestjes.

Met grote gevolgen. Ze bijten gaten in leidingen op het terrein, waardoor vervolgens het alarm af gaat.Volgens een woordvoerder van de NAM is dat de afgelopen tijd regelmatig gebeurd. 'Dat is voor ons reden om in actie te komen.'Verjagen is lastig: steenmarters zijn beschermd. De provincie Groningen wil nu ontheffing verlenen op het verbod om de beestjes te vangen. Er is inmiddels een gespecialiseerd bedrijf aangetrokken, dat de strijd kan aangaan met de rappe beestjes.Of dat ook gaat gebeuren is nog de vraag. Er kan bezwaar worden aangetekend tegen het besluit van de provincie.Het is niet de bedoeling de steenmarters te doden. 'Ze worden door het betrokken bedrijf verjaagd van de locatie. Daar zijn speciale methodes voor', licht de NAM-woordvoerder toe.De NAM-locatie ligt vlakbij de zeesluizen. Eerder klaagden ondernemers op het nabij gelegen Chemiepark ook over steenmarters.Met name geparkeerde auto's zijn vaak het doelwit van de knagers. Er staan inmiddels borden waarop de autobezitters worden gewaarschuwd voor de knagers.Op het tankenpark van de NAM in Delfzijl wordt aardgascondensaat verwerkt, dat vrijkomt bij de gaswinning.