Groningse toponderzoekers krijgen miljoenenpremies

Twee topwetenschappers van het UMCG in Groningen krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen.

Deniz Baskent en Ute Bültmann ontvangen beide een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vici is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.Baskent is hoogleraar auditieve perceptie bij de afdeling KNO van het UMCG. 'Praten is wat ons mens maakt, maar gehoorschade kan er voor zorgen dat iemand langdurig het vermogen om andere stemmen te horen verliest. Hoewel dit vaak wordt gezien als beperking, gebruiken we in dit project de effecten van gehoorschade om het belang van stemperceptie in spraakcommunicatie te onderzoeken.'Bültmann is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder vanuit een epidemiologisch levensloopperspectief, bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG. 'Jonge werkenden hebben te maken met veranderend werk en een veranderende arbeidsmarkt. Een gezond werkleven is belangrijk voor het individu en de maatschappij. Wij bestuderen de relatie tussen psychische gezondheid en werk vanuit een levensloopperspectief. De resultaten kunnen helpen jongeren te ondersteunen bij het krijgen en behouden van werk.'Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen ook twee toponderzoekers een Vici-beurs. Dat zijn Gerrit Poelarends, adjunct-hoogleraar Farmaceutische biotechnologie en Hedderik van Rijn, adjunct hoogleraar Cognitieve wetenschappen en neurowetenschappen.De NWO selecteert de Vici-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel. Vici is bestemd voor 'excellente, ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld en daarmee een vooraanstaande positie innemen op nationaal en internationaal niveau'.In totaal zijn er 34 Vici's toegekend.